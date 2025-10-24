Goya: La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

El procedimiento lo
habrían realizado los citados efectivos junto a sus pares de la Comisaria de
Distrito Cuarta, cuando luego de ser alertados sobre el ilícito ocurrido por
calle Tucumán al N° 490 de esa ciudad, por lo que rápidamente iniciaron labores
de búsqueda en las inmediaciones, logrando por calles Rolon y Justo,
identificar a un hombre – de 33 años de edad- quien iba a bordo de una
motocicleta – marca Honda Biz 125cc.- la cual, según las primeras
averiguaciones resulto ser la recientemente sustraída, procediendo a su
aprehensión y secuestro del rodado.
La motocicleta recuperada
y el aprehendido fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales
correspondientes, posteriormente trasladados a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.