viernes, 24 de octubre de 2025

Goya: La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

En la jornada de hoy 24-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Goya en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones referente a un legajo judicial en trámite – por supuesto hurto-, tras un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta que fuera recientemente denunciada como sustraída.

El procedimiento lo habrían realizado los citados efectivos junto a sus pares de la Comisaria de Distrito Cuarta, cuando luego de ser alertados sobre el ilícito ocurrido por calle Tucumán al N° 490 de esa ciudad, por lo que rápidamente iniciaron labores de búsqueda en las inmediaciones, logrando por calles Rolon y Justo, identificar a un hombre – de 33 años de edad- quien iba a bordo de una motocicleta – marca Honda Biz 125cc.- la cual, según las primeras averiguaciones resulto ser la recientemente sustraída, procediendo a su aprehensión y secuestro del rodado.

La motocicleta recuperada y el aprehendido fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, posteriormente trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.