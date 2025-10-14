III° Reunión Internacional de Fuerzas de Seguridad en Uruguayana Brasil

Por la Policía de Corrientes asistieron el *Subjefe Crio. Gral. Walter Aceval*, el *Crio. Gral. Héctor Gauna* (Coordinación Interior) y el *Crio. Gral. Gerardo Torres*, titular de la Policía Rural y Ecológica. También estuvieron presentes *Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina*, y diversas fuerzas de seguridad del país anfitrión.
Uno de los principales temas tratados fue la *problemática del abigeato transfronterizo*, con énfasis en el ingreso de cuatreros brasileños a territorio correntino a través del río Uruguay, afectando gravemente a los productores ganaderos.
Se acordaron *acciones conjuntas de prevención y vigilancia*, donde tendrán intervención *fuerzas federales argentinas* en la custodia de fronteras y la *Policía Rural y Ecológica de Corrientes*, especialmente en zonas como *Santo Tomé, Alvear y toda la costa del río Uruguay*.
Por su parte, la Policía de Brasil se comprometió a *reforzar los controles en su territorio*, estableciendo un *operativo cerrojo bilateral*.