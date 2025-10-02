Intensifican la búsqueda del hombre que está desaparecido en San Miguel

Sigue la intensa búsqueda de Servando Valenzuela, el hombre de 50 años que se encuentra desaparecido desde el domingo pasado en la localidad de San Miguel. La búsqueda se realizó en los cuatro puntos cardinales sobre el domicilio del desaparecido, abarcando un área total de 395 hectáreas alrededor de la vivienda.
En las últimas horas se realizó
un rastrillaje exhaustivo para dar con el ciudadano desaparecido en zonas
aledañas a San Miguel.
Con baqueanos de la zona sumaron
un total de 45 personas las que estuvieron abocadas a la búsqueda que se
realizó en los cuatro puntos cardinales sobre el domicilio del desaparecido,
abarcando un área total de 395 hectáreas alrededor de la vivienda.
Desafortunadamente, no se
encontró a la persona desaparecida durante el rastrillaje.
Se utilizaron diferentes métodos
de búsqueda, incluyendo: personas a caballo, personas caminando y un kayak
sobre una laguna
La búsqueda continuará hoy y se
amplía el sector en el cual se realizarán los rastrillajes.