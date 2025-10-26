Intensos controles en carnicerías de Lavalle

En la mañana de ayer 25-10-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle, llevaron a cabo diversos operativos de control en carnicerías de la citada localidad, teniendo como objetivo garantizar la calidad y seguridad de los productos cárnicos que se comercializa en la zona y prevenir, además, la venta de carne de dudosa procedencia y asegurar que los establecimientos cumplan con las normas de higiene y manipulación de alimentos.
En este contexto, inspeccionaron carnicerías de Colonia
Cecilio Echeverría, donde los productos poseían las medidas sanitarias
estipuladas por las leyes y normas de salubridad
Cabe señalar que, este trabajo realizado por la Policía, permite mantener la confianza de los consumidores en la calidad de los productos que se venden en las carnicerías, haciendo constar, que este tipo de acciones de prevención y contralor, se continuará realizando en forma periódica, para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.