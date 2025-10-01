Intensos operativos de contralor en toda la ciudad: Hay varios demorados

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en horas de la madrugada de hoy 01-10-25, efectivos Policiales de la Comisaria Séptima Urbana, de manera conjunta y mancomunada con el personal de Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móviles y Motorizada-, y del GRIM 2,4,5, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en los distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la mencionada Comisaria de esta ciudad Capital.
Dichos operativos, dieron inicio cerca de las 02:30
horas, concluyendo pasadas las 04:30 horas, oportunidad, en que procedieron a
la demora 8 personas y el control de diferentes rodados.
Los demorados fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se llevan a delante las diligencias de cada caso.