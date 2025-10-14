Intensos operativos de contralor en toda la ciudad

En el marco integral de seguridad y prevención del delito, personal dependiente de las Comisaria Quinta Urbana, en forma conjunta y coordinada con el Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móvil y Motorizada-, Comisarias de la 1ra a la 23ra, Riachuelo, San Cayetano, Comisaría de la Mujer y el Menor, Comisaría Terminal, Asuntos Juveniles, de los Grupo Especiales GRIM 2,4, llevaron adelante en la tarde noche de ayer 13-10-25 operativos de contralor de vehículos e identificación de personas en distintos sectores que comprenden la jurisdicción de la mencionada comisaria.
Dichos operativos, se llevaron a cabo desde las 18:00 hasta las 20:00 horas aproximadamente, oportunidad en que procedieron a la demora de varias personas, para averiguación de sus antecedentes; así también el control de los rodados en los que circulaban.
Las personas demoradas fueron trasladadas hasta
las comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias del
caso.