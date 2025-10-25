Intensos operativos de contralor en Itatí: La Policía demoró a dos personas y secuestró diez motocicletas sin papeles

En horas de la noche de ayer 24-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí, con la valiosa colaboración de personal de la División Grupo de tareas operativas -G.T.O.-, bajo la supervisión de los Comisarios Mayores Lacuadra Carlos y Cabral Donato, los cuales arrojaron la demora de dos personas y el secuestro de diez motocicletas.
Los operativos de control de vehículos e
identificación de personas, lo llevaron adelante en modalidad estática y móvil,
en distintas zonas de la localidad de Itatí, en cuya oportunidad procedieron a
la demora de un hombre de 29 años de edad, quien contaria con antecedentes
policiales y un menor de 15 años de edad, además, secuestraron 10 motocicletas
de diferentes marcas y cilindradas, ya que sus ocupantes no pudieron acreditar
fehacientemente la propiedad ni procedencia de los rodados.
Las personas junto a las motocicletas fueron trasladados a la citada Comisaría, donde se prosigue con los tramites que corresponden.