Intensos operativos de contralor en toda la ciudad

En el marco integral de seguridad y prevención del delito, personal dependiente de las Comisarias Primera y Tercera, en forma conjunta y coordinada con el Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas –Comando- llevaron adelante en la tarde de ayer 02-10-25 operativos de contralor de vehículos e identificación de personas en distintos sectores que comprenden las jurisdicciones de las mencionadas comisarias.
Dichos operativos, se llevaron a
cabo desde las 17:00 hasta las 18:30 horas aproximadamente, oportunidad en que
procedieron a la demora de varias personas, para averiguación de sus
antecedentes; así también el control de los rodados en los que circulaban.
Las personas demoradas fueron trasladadas hasta las comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias del caso.