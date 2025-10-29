Intensos operativos de prevención en zona rural de San Cosme

Ayer desde las 15:30 hasta las 20:00 horas, se implementó un operativo conjunto entre la *Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar* y la *Comisaría de San Cosme*, abarcando ejido urbano y zonas rurales.
El patrullaje preventivo incluyó recorridas por caminos vecinales, accesos a campos y barrios críticos como *Matadero* y *Barrio Nuevo*, en el marco de la Ley 3615 (animales sueltos), prevención del abigeato y control de personas y vehículos.
Participaron móviles C-355 y C-417 a cargo de los Of. Subayudantes *Benítez Juan C.* y *Galarza Rocío*. El resultado fue sin novedades relevantes, fortaleciendo la presencia policial y generando mayor seguridad entre vecinos y productores.
Trabajando juntos se abarca más territorio y se logra más seguridad.