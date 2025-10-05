Intensos operativos de seguridad y prevención: Demoran a 14 personas y secuestran 11 motocicletas sin papeles

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la tarde del viernes 03-10-25 efectivos Policiales de la Comisaría 25º Urbana y con la valiosa colaboración de personal del Departamento Distrito Policiales y Unidades Operativas; Comando de Patrullas; Patrulla Motorizada; Patrulla Jurisdiccional; G.R.I.M., demás comisarías, asuntos juveniles, , llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la citada Comisaria y zonas aledañas.
Los operativos
planificados, dieron inicio alrededor de las 18:00 horas, extendiéndose hasta
pasadas las 21:00 horas aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la
demora de 14 personas para averiguación de sus antecedentes.
Asimismo,
efectuaron el control y verificación de diferentes rodados, procediéndose al
secuestro preventivo de 11 motocicletas, debido a que, al momento del
procedimiento, sus conductores no pudieron acreditar fehacientemente las
propiedades y/o procedencias.
Las personas demoradas y los rodados secuestrados, fueron trasladados a la citada Comisaria jurisdiccional, donde se continúan con las diligencias y tramites de cada caso.