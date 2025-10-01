Intentaron robar crías de cerdo en San Luis del Palmar

En la jornada de ayer 30-09-25, efectivos policiales de la unidad especial de Seguridad rural y ecológica de San Luis del Palmar, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados de la faltante de animales porcinos -chanchitos- de una chanchería, en un rápido y eficaz accionar lograron frustrar las presuntas intenciones delictivas de personas desconocidas.
El procedimiento lo
realizaron los mencionados policías, cuando son alertados que, en zona rural,
personas de identidad desconocida estarían intentando sustraer “lechoncitos”,
ante lo cual, de forma inmediata y tras un intenso rastrillaje logran hallar y
secuestrar 3 bolsas de arpillera que contenían las crías de cerdo de unos 20
días de vida.
Los animales
porcinos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en
turno, siendo trasladado a la citada unidad especial y luego restituidos a su
propietario.