jueves, 30 de octubre de 2025

Itá Ibaté: Vialidad provincial finalizó con los arreglos de la Ruta Nacional 12

Las reparaciones se llevaron adelante con fondos provinciales. A partir de ahora, la habilitación de la circulación vehicular queda a cargo de Vialidad Nacional.

El Gobierno de Corrientes informó que este jueves finalizaron con los trabajos de reparación sobre la ruta nacional 12, en inmediaciones de la localidad de Itá Ibaté. Los trabajos estuvieron a cargo de Vialidad Provincial y se llevaron adelante con fondos propios.

Desde las redes sociales del Gobierno indicaron que "a partir de ahora, la habilitación de la circulación vehicular queda a cargo de Vialidad Nacional". En ese sentido, el gobernador Gustavo Valdés remarcó que "es otra obra nacional que estamos cubriendo con recurso de los correntinos".

Las tareas fueron ejecutadas de manera coordinada y con celeridad, garantizando la seguridad de los conductores y restableciendo la conexión en uno de los corredores más importantes del norte correntino.