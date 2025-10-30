Itá Ibaté: Vialidad provincial finalizó con los arreglos de la Ruta Nacional 12

El Gobierno de Corrientes informó
que este jueves finalizaron con los trabajos de reparación sobre la ruta
nacional 12, en inmediaciones de la localidad de Itá Ibaté. Los trabajos
estuvieron a cargo de Vialidad Provincial y se llevaron adelante con fondos
propios.
Desde las redes sociales del
Gobierno indicaron que "a partir de ahora, la habilitación de la
circulación vehicular queda a cargo de Vialidad Nacional". En ese sentido,
el gobernador Gustavo Valdés remarcó que "es otra obra nacional que estamos
cubriendo con recurso de los correntinos".
Las tareas fueron ejecutadas de
manera coordinada y con celeridad, garantizando la seguridad de los conductores
y restableciendo la conexión en uno de los corredores más importantes del norte
correntino.