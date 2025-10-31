Itatí: La Policía recuperó dos bicicletas recientemente sustraídas

En horas de la mañana de hoy 31-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí, tras tomar conocimiento de la sustracción de dos bicicletas de alta gama, finalmente lograron hallar y recuperar los rodados que fueran denunciados como sustraídos en diferentes procedimientos.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, en el marco de diversas labores de investigación desplegadas en
relación a la sustracción de dos bicicletas -marca Nordic Rodado 29-, en
diferentes ilícitos y que finalmente los llevó y posibilitó hallar los rodados
en la bajada de la calle San Luis del Palmar cercano a una espesa vegetación a
orillas del Río Paraná.
Las bicicletas recuperadas fueron puestas a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada
comisaría donde se prosigue con los trámites que corresponden.