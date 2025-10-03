Itatí: La Policía recuperó un celular recientemente sustraído

Los trabajos investigativos llevo a los citados efectivos a realizar el procedimiento en las inmediaciones del barrio Ibiray de la citada localidad, lugar donde visualizaron a una persona que al notar la presencia policial huye de la zona perdiéndose de vista y abandonando en la vía pública un teléfono celular – marca ZTE Blade A75-, procediéndose al secuestro preventivo del mismo, posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, resultó ser el dispositivo denunciado como sustraído.
El celular recuperado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y llevado a la citada dependencia donde se continuaron con los tramites de rigor.