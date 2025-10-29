Itati: La Policía recuperó varios elementos robados

En la noche de ayer 28-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Itati, en colaboración a la unidad fiscal interviniente, referente a un legajo de investigación por – supuesto robo-, tras haber realizado los trabajos pertinentes al caso, lograron hallar y recuperar las cosas que fueron denunciadas como sustraídas.
El procedimiento fue realizado por los citados efectivos, cuando hallándose en inmediaciones del Barrio Ibiray de la citada localidad, realizando sus labores específicas, lograron visualizar en un baldío varias cosas, como ser cuatro cañas de pescar, un reel –marca tigon-, un cuchillo y un aire comprimido – calibre .5.5-, los cuales fueron secuestrados bajo las formalidades legales, posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones resulto que las cosas serían las denunciadas como sustraídas.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.