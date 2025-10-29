Ituzaingó: La Policía rescató un carpincho en cautiverio

Efectivos Policiales de Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingo, en el marco de la lucha contra infracciones a las leyes de Protección y conservación de la Fauna y Flora de la Provincia (Ley 1863/54 y Ley 2249/55), rescataron un animal que se encontraba en cautiverio.
El procedimiento, lo llevaron a cabo en la
jornada del lunes 27-10-25, cuando encontrándose de recorridas en prevención,
divisaron a un animal carpincho, que intentaba cruzar las calles, el cual, tras
capturarlo con los cuidados correspondientes, notaron que el animal llevaba un
collar, lo que indicaría que estuvo en cautiverio como mascota.
El carpincho fue trasladado a una reserva natural, donde fue liberado en un entorno seguro y adecuado para su especie, en tanto, se prosigue con las diligencias y tramites del caso.