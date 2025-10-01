miércoles, 1 de octubre de 2025

Joven grave tras choque de motocicletas

En la noche de ayer 30-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Vigésima Primera Urbana, tomaron conocimiento de un siniestro vial que tuvo como protagonistas a dos motocicletas y en el cual uno de los conductores resultó con lesiones graves.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro ocurrió cerca de las 20:00 horas por calles Cartagena y las Piedras, donde una motocicleta – marca Yamaha YBR 125cc.- guiada por un hombre -de 46 años de edad- y un segundo rodado – marca Motomel Blitz-, conducido por un joven – menor de edad-, por causas y circunstancias que se investigan, habrían colisionado siendo este último auxiliado y trasladado al hospital escuela de esta ciudad, donde determinaron que presenta lesiones de carácter grave.

Al respecto en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, tomando intervención la unidad fiscal en turno y continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.