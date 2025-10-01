Joven grave tras choque de motocicletas

En la noche de ayer 30-09-25,
efectivos policiales de la Comisaria Vigésima Primera Urbana, tomaron
conocimiento de un siniestro vial que tuvo como protagonistas a dos
motocicletas y en el cual uno de los conductores resultó con lesiones graves.
Según la información preliminar
obtenida, el siniestro ocurrió cerca de las 20:00 horas por calles Cartagena y
las Piedras, donde una motocicleta – marca Yamaha YBR 125cc.- guiada por un
hombre -de 46 años de edad- y un segundo rodado – marca Motomel Blitz-,
conducido por un joven – menor de edad-, por causas y circunstancias que se
investigan, habrían colisionado siendo este último auxiliado y trasladado al
hospital escuela de esta ciudad, donde determinaron que presenta lesiones de
carácter grave.
Al respecto en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, tomando intervención la unidad fiscal en turno y continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.