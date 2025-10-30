Juan Pujol: Una mujer murió tras choque entre un auto y un camión en Autovía 14

Según la información inicial, el siniestro se habría
registrado alrededor 23:30 horas y tuvo como protagonistas a un camión
-Cisterna - guiado por una persona de apellido Steinke -mayor de edad-, y un automóvil
-marca Renault modelo Stepway- conducido por un hombre de apellido Gaona,
teniendo como acompañantes un hombre y tres mujeres mayores de edad,
A raíz de este siniestro, los ocupantes del
rodado menor fueron auxiliados y trasladados hasta el hospital Base Santa
Catalina y de allí, una de ellas -mujer- de apellido Giménez de 83 años de edad
fue derivada al hospital Robinson de la ciudad de Monte Caseros por las graves
lesiones que presentaba, donde momentos después se produjo su lamentable
deceso.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, en tanto, en la citada dependencia con intervención de la unidad fiscal en turno se continúan con los tramites del caso.