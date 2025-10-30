jueves, 30 de octubre de 2025

Juan Pujol: Una mujer murió tras choque entre un auto y un camión en Autovía 14

En horas de la noche de ayer 29-10-25, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Juan Pujol, tomaron conocimiento que por Ruta Nacional 14 a la altura del Kilómetro 366 aproximadamente, se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer-, colisionaron un camión y un automóvil.

Según la información inicial, el siniestro se habría registrado alrededor 23:30 horas y tuvo como protagonistas a un camión -Cisterna - guiado por una persona de apellido Steinke -mayor de edad-, y un automóvil -marca Renault modelo Stepway- conducido por un hombre de apellido Gaona, teniendo como acompañantes un hombre y tres mujeres mayores de edad,

A raíz de este siniestro, los ocupantes del rodado menor fueron auxiliados y trasladados hasta el hospital Base Santa Catalina y de allí, una de ellas -mujer- de apellido Giménez de 83 años de edad fue derivada al hospital Robinson de la ciudad de Monte Caseros por las graves lesiones que presentaba, donde momentos después se produjo su lamentable deceso.

Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, en tanto, en la citada dependencia con intervención de la unidad fiscal en turno se continúan con los tramites del caso.