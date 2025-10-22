La Cruz: Con maniobras de RCP Policías salvaron la vida a una mujer que se tiró al Río Uruguay

Hoy 22-10-25, cerca de 16.00 hs., efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito La Cruz fueron alertados que una joven aparentemente se habría arrojado a las aguas del Rio Uruguay atentando contra su vida.
Es por ello, que tras una intensa búsqueda por
varios sectores cerca de las 17.00 hs., los uniformados se dirigieron hasta un
sector del río y en ese lugar, donde la Sargento de Policía Marisol Verón y el Cabo
de Policía Ruiz Díaz Fabián ingresaron a las aguas del Río, logrando rescatarla
y posteriormente le efectuaron maniobras de RCP ya que la misma se encontraba
con pocos signos vitales.
Posteriormente, fue trasladada hasta el Hospital
local, donde permanece en observación y en buen estado de salud.
Se destaca en esta oportunidad, el buen accionar y profesional trabajo llevado a cabo de los efectivos mencionados, quienes no dudaron en salvar la vida de esta joven.