miércoles, 1 de octubre de 2025

La ley de narcomenudeo fue aprobada en Corrientes

EN DIPUTADOS 

La Cámara baja aprobó la adhesión al artículo 34 de la Ley Nº 23.737, modificado por la Ley de "desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes" Nº 26.052. De esta forma, la provincia de Corrientes contará con su legislación para que las fuerzas de seguridad y la Justicia local participen de la represión de la venta minorista de drogas.

El proyecto que ya tenía la aprobación de los senadores establece en su artículo 2 que "el Poder Ejecutivo Provincial requerirá las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5° de la Ley Nacional N°26.052. Hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos enunciados precedentemente, el Poder Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente ley", que es la parte que le merece poca confianza a los operadores del sistema judicial.

Finalmente, en la sesión de hoy, los legisladores sumaron a Corrientes al grupo de provincias que tendrán atribuciones para perseguir la venta minorista de estupefacientes, no sin polémica por la cuestión presupuestaria.

Durante la jornada, legisladores de Unión por la Patria se abstuvieron a votar. Se trata Cesar Lezcano, Marlen Gauna, Germán Braillard y Adriana Cleofe Vidal Dominguez.

Fuente. Diario época