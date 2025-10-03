viernes, 3 de octubre de 2025

La Policía brindó detalles del operativo de seguridad para la 25° Peregrinación de la Comunidad Universitaria hacia Itatí

Con motivo de la “XXV Peregrinación de la Comunidad Universitaria” hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí”, bajo el lema “PEREGRINOS DE LA ESPERANZA 2025 –; a llevarse a cabo entre los días 04 y 05-Octubre-2025 y de la cual participarán Autoridades, Docentes, No-Docentes y Alumnos de todos los Institutos y Facultades con asiento en la Ciudad de Resistencia y Corrientes, que se movilizan de a pie y en vehículos particulares (apoyo); previéndose una importante concurrencia de feligreses, utilizando principalmente para su desplazamiento la Ruta Nacional 12; desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones; la Dirección General de Seguridad Vial; la Dirección General de Coordinación e Interior y la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, han dispuesto un importante operativo de seguridad, a implementarse durante y después de la culminación de todas las actividades religiosas previstas (peregrinación y actos varios), a fin de brindar seguridad a los asistentes, peregrinos, móviles y otras personas que se desplacen durante el trayecto que comprende la peregrinación y en la localidad de Itati, afectando para ello efectivos y móviles Policiales entre otros.

El presente servicio se desplegará el sábado 04/10/25, desde las 06:30 horas, previo al inicio de la peregrinación y Domingo 05/10/25, cuando se produzca la llegada y posterior desconcentración de los peregrinos en la localidad de Itatí, basándose en la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos, como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier circunstancia que amerite la intervención policial, realizando tareas propias del funcionario policial, para que el evento se desarrolle con total normalidad. Sumado al uso de la tecnología, como una herramienta fundamental, como ser Drones de Seguridad con que cuenta la Policía, los que serán operados por personal especializado, para el monitoreo durante el desplazamiento de la peregrinación.

Asimismo, para la ejecución de este Plan de servicio, se realizará las  coordinaciones pertinentes con las demás Dependencias Policiales, Fuerzas de Seguridad Nacional (Gendarmería, etc.,) y otras Instituciones involucradas (Iglesias, Defensa Civil, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, Municipalidades (Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria, etc.,), Salud Pública, entre otras.

Teniendo en cuenta que, se concentrarán el 04-10-25, en el Campus Universitario, sito en Av. Libertad N°5500 y posterior iniciación de la peregrinación, 06:30 horas, conforme el itinerario de actividades previstas, cuyo mayor recorrido se realizará sobre Ruta Nacional Nº12, hasta arribar a la Localidad de Itatí el 05-10-24, por lo cual es menester disponer principalmente de un operativo de seguridad vial, durante dicho desplazamiento. Asimismo, se considerarán las distintas actividades programadas durante esos días (paradas-descanso, actos religiosos, etc)., se ha dispuesto que:

El Personal Policial de los Controles Camineros permanentes y móviles, ubicados en la Ciudad Capital e Interior de la Provincia, informaran a los usuarios, respecto de la existencia del evento religioso, para que adopten las medidas de seguridad adecuada y de ser necesario el desvío del tránsito, redireccionando de su trayecto por las distintas rutas alternativas, con indicaciones precisas y/o demorando la circulación de los vehículos, con motivo de la marcha de la peregrinación. 

Control Caminero Nº1 (Ex Balanza): Tendrá la misión de INFORMAR, a los conductores de vehículos que transitan la Ruta Nacional N°12, con sentido de circulación de Capital a Interior y viceversa, de que por un tramo de la citada ruta se desplaza una peregrinación para que adopten las medidas de precaución correspondientes, regulando la velocidad de los mismos.

Control Caminero Nº3: Tendrá similar función al ítem anterior brindando información a los usuarios de la vía pública de las vías alternativas de circulación, sobre todo aquellos de tránsito pesado, para evitar demoras en su llegada a destino y siniestros viales.

Control Caminero Nº 4: Tendrá similares funciones al ítem anterior.

Controles Móviles: Durante el desplazamiento de la peregrinación instalará controles móviles, con equipos respectivos que, realizarán la regulación y/o redireccionando el tránsito vehicular durante el paso de la misma, de ser necesario, colaborando en ello Personal de las Comisarias Cría. 9º, 16º, Perichon; Ingenio Primer Correntino; Santa Ana; Paso de la Patria; San Cosme; Ramada Paso e Itati Dichos controles estarán instalados en los siguientes puntos:

o             Ruta Nacional 12 y Av. Libertad

o             Ruta Nacional 12 y Av. Río Chico

o             Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial Nº43

También en:

o             Ruta Nacional 12 y Provincial 9 (Boquerón)

o             Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial 89 (Atajo viejo).

o             Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial 20.

En el interior provincial: en las jurisdicciones administrativas de las Unidades Regionales I – San Luis del Palmar; VI° Ituzaingó y VII° Saladas, indistintamente se implementarán a través de las Comisarías Jurisdiccionales, Controles Policiales móviles por rutas nacionales y provinciales, sobre todo en la Ruta Nacional 12.

Dicho dispositivo consistirá en informar a los usuarios de la vía pública de la peregrinación que se está llevando a cabo, de las precauciones que deben tener y de las vías alternativas de circulación, para evitar demoras y/o siniestros viales, sobre todos a aquellos conductores de camiones de más de 3500 Kg., por la Ruta Nacional 118 hasta retomar la Ruta Nacional 12.

Ituzaingo: implementará un control policial en la intersección de la Ruta Nacional N°12 y Ruta Nacional N°118, para que todos aquellos vehículos de gran porte (camiones, colectivos de larga distancia, etc.), que circulen desde el interior hacia capital y tenga por destino a la Ciudad de Corrientes, o más allá, es decir, que tenga que tomar la misma vía que la peregrinación, que pueden circular por la Ruta Nacional 118, hasta retomar la Ruta Nacional N°12, para no obstaculizar la peregrinación y evitar que los mismos demoren en su trayecto o provoquen siniestros viales. Con el mismo fin se implementará un puesto policial en la intersección de la Rutas Nacional Nº12 y Ruta Provincial Nº5, mientras dure el dispositivo de seguridad.

Saladas: implementará un control policial en la intersección de la Ruta Nacional N°12 y Ruta Nacional N°118 (conocido como Cuatro Boca), con el mismo fin informativo mencionado en el punto anterior.

SEGURIDAD DE PEREGRINOS DURANTE SU DESPLAZAMIENTO:

La peregrinación, se iniciará desde el Campus Universitario (Av. Libertad Nº5500), a las 06:30 horas del 04-OCT-25, encabezado por la imagen de la Virgen, y en el siguiente orden:

Vehículos de apoyo.

Peregrinos de a pie.

* Delante de la peregrinación, se ubicará (a unos 2 km.), un Móvil policial con balizas encendidas el cual mantendrá la distancia y actuará preventivamente ante la aparición de vehículos usuarios de la vía pública, para advertir la presencia de la peregrinación y adoptar las medidas de seguridad del caso.

* Detrás de la Peregrinación, se instalará un servicio de seguridad por posta a cargo de la patrulla motorizada afectada al presente servicio, con idénticas directivas a la mencionada en el punto anterior.

* Al costado de la marcha de la peregrinación, se afectará Personal Policial Motoristas, a cargo, a efectos de mantener una línea de ocupación - banquina derecha,

Asimismo, en los descansos de la peregrinación (almuerzo, cena, lugar donde pernoctan, etc.), se implementará un Dispositivo de Seguridad, teniendo en cuenta la presencia de peregrinos, vehículos y campamentos que se instalan a la vera de la ruta, que consistirá en la señalización adecuada para la reducción de la velocidad y la precaución que deben adoptar los usuarios de la vía pública en el tránsito restringido por esa zona crítica. Además, se recomendará a los peregrinos, no cruzar imprudentemente la cinta asfáltica para evitar potenciales riesgos de siniestros viales.

Por ello, se solicita la colaboración de  los señores conductores y transportistas, que tomen las precauciones del caso a efectos de evitar accidentes y caos vehicular, teniendo en cuenta que las personas que participan y especialmente a todos los peregrinos (caminantes y otros) que estén circulando por el trayecto que comprende la peregrinación y las zonas de desvíos establecidos, para que lo hagan extremando las medidas de seguridad y las indicaciones de las autoridades tanto las eclesiásticas como policial, quienes se hallan velando por el mantenimiento del orden y la seguridad pública.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

             Mantener el orden de la peregrinación en el tránsito establecido por los organizadores; respetando los lugares asignados y de esa manera no entorpecer el desplazamiento.

             Para mejor fluidez del tránsito, los vehículos de apoyo evitarán estacionar en la banquina del sentido contrario al de la peregrinación. Asimismo, estos vehículos deberán estacionarse correctamente, a fin de no obstruir la banquina por donde transitan los peregrinos, haciéndolo sobre los accesos que se encuentran fuera de la misma.

             Los feligreses, que se desplacen por cualquier medio, durante toda la peregrinación deberán respetar las indicaciones de seguridad y no sobrepasar la  línea media de la ruta.

             En ningún caso se permitirá la circulación vehicular en doble fila, evitando de este modo el congestionamiento vehicular.

             Los que circulen en motocicleta o bicicleta, deberán hacerlo con la totalidad de los elementos de seguridad (casco) y con chaleco refractario.

             A fin de evitar inconvenientes que afecten a la seguridad, la columna de peregrinos deberá desplazarse de la forma más compacta posible, evitando dispersiones lo que provocan desorganización y descontrol.

             LOS PEREGRINOS QUE ASISTEN A ESTA IMPORTANTE MUESTRA DE FE DEBERÁN HACERLO CON LA MAXIMA COOPERACIÓN, RESPONSABILIDAD Y RESPETO.

SEGURIDAD VIAL

             Los automovilistas ajenos al movimiento religioso, deberán circular con prudencia, respeto a las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por el personal policial través de los distintos puestos fijos y móviles y la totalidad de las documentaciones correspondientes.

             Los rodados deberán poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.

             Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.

             No exceder las velocidades permitidas.

             Uso obligatorio de las luces bajasen forma permanente.

             Respetar las señalizaciones y mantener la distancia de frenado en ruta.

             A los motociclistas se les exigirá, además de las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor como el acompañante.

             Los menores de diez años deben viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados, los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.