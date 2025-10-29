La Policía demoró a dos jóvenes que intentaron cometer un ilícito

En horas de la noche de ayer 28-10-25, efectivos policiales del comando de patrullas, en momentos en que realizaban recorridas en prevención, tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, demoraron a dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes presuntamente habrían intentado cometer un ilícito, minutos antes.
El procedimiento lo concretaron cerca de las
21.00horas, cuando en inmediaciones de Av. Chacabuco entre calles Braille y Av.
Ferre, visualizan a dos sujetos en motocicleta quienes presuntamente habrían
sido participes de un intento de ilícito en la modalidad de “arrebato”,
quienes, al notar la presencia policial, aceleran la marcha y hacen caso omiso
a las indicaciones de los policías, logrando darle alcance en la citada
intersección.
Los demorados y el rodado fueron trasladados a la Comisaría décimo novena urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponden.