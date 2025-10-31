viernes, 31 de octubre de 2025

La Policía demoró a dos personas en diferentes procedimientos

En horas de la madrugada de hoy 31-10-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos personas en diferentes procedimientos.

El primero de los procedimientos lo realizaron en inmediaciones de calles Ex vía y Las Heras, cuando visualizan a un sujeto merodeando, observando los domicilios y vehículos de la zona, por lo que se procede a la demora del mismo, tratándose de un hombre de 38 años de edad, quien conforme a las primeras averiguaciones registraba antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

De igual forma, continuando con sus labores de prevención, en cercanías de Av. Ibera e Irazábal, procedieron a la demora de un joven de 20 años de edad, que se encontraba merodeando, quien al ser abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar, además contaría con antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.