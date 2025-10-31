La Policía demoró a dos personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron en
inmediaciones de calles Ex vía y Las Heras, cuando visualizan a un sujeto
merodeando, observando los domicilios y vehículos de la zona, por lo que se
procede a la demora del mismo, tratándose de un hombre de 38 años de edad,
quien conforme a las primeras averiguaciones registraba antecedentes policiales
por delitos contra la propiedad.
De igual forma, continuando con sus labores de
prevención, en cercanías de Av. Ibera e Irazábal, procedieron a la demora de un
joven de 20 años de edad, que se encontraba merodeando, quien al ser abordado
no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar, además contaría con
antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría
séptima urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.