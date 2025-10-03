La Policía demoró a dos personas por ocasionar disturbios en la vía pública

En la tarde de ayer 02-10-25, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas tras hallarse realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron la demora de dos jóvenes mayores de edad, quienes se encontraban ocasionando disturbios en la vía pública.
El procedimiento, lo concretaron
alrededor de las 19:45 horas, por inmediaciones de Avenida 3 de Abril entre
calles Mendoza y Córdoba, lugar donde dos personas ocasionaban disturbios en la
vía pública, por lo que fueron identificados y demorados; además –tras las
primeras averiguaciones realizadas, se determinó que ambos poseían antecedentes
policiales.
Las personas demoradas fueron trasladas hasta la comisaria jurisdiccional 3ra, donde se llevan a cabo las diligencias al respecto.