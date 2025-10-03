La Policía demoró a un “dealer” y secuestró marihuana en Paso de los Libres

En horas de la madrugada de ayer 02-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito segunda de Paso de los Libres, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y en circunstancias en que realizaban el despeje de jóvenes en bulevar, procedieron a la demora de un presunto “dealer” de estupefacientes, y secuestraron sustancia y dosis de marihuana.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando cerca de las 01.30horas, en inmediaciones del
bulevar de Avenida 2 de abril y Sánchez Guerrero, de la ciudad de Paso de los
Libres, proceden a identificar a uno de los jóvenes, hallando entre sus
pertenencias una bolsa con sustancia vegetal compactada y 17 envoltorios con la
misma sustancia, el cual tras el correspondiente test arrojó positivo para
marihuana, procediendo a la demora de esta persona.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.