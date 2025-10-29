La Policía demoró a un hombre que intentó cometer un ilícito

Efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°3, en la madruga de hoy 29-10-25, fueron alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que en inmediaciones de calles Colon y Santiago del Estero, un sujeto aparentemente habría intentado cometer un ilícito.
Por tal motivo, los mencionados efectivos de
manera inmediata se dirigieron al lugar, donde tras un amplio rastrillaje por
zonas aledañas lograron divisar a una persona con las características similares
a las brindadas por el sistema, por ellos procedieron a la identificación y
posterior demora de un hombre de 29 años de edad, quien no supo justificar su
presencia en el lugar.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la
Comisaria Jurisdiccional donde se llevan a delante las diligencias de rigor.