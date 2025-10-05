La Policía demoró a un joven con antecedentes policiales

En horas de la tarde del viernes 03-10-25, efectivos policiales del Comando de patrullas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un joven con antecedentes policiales.
El procedimiento lo realizaron, pasadas las 19 hs. , cuando en
inmediaciones de Rafael Obligado y Félix de Azara, encontrándose de recorrida
de prevención de ilícitos, observan a un sujeto deambulando en la vía pública y
al proceder a su identificación, el mismo no contaba con su documento nacional
de identidad en su poder y al corroborar sus datos, arrojo que el mismo de 30
años de edad, contaría con antecedentes policiales, por lo que se procede a su
demora preventiva y al secuestro de las cosas que llevaba consigo.
El demorado fue trasladado a la Comisaría décimo primera urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponden.