La Policía demoró a un sujeto que había desobedecido una medida cautelar de prohibición de acercamiento

En horas de la noche ayer 28-10-25, efectivos policiales del comando de patrullas, en circunstancias en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, demoraron a un sujeto que habría violado una medida cautelar de prohibición de acercamiento.
El procedimiento lo realizaron, cerca de las 20.00
horas, cuando se constituyen por calle Subiría entre Amado Bonpland y Ambroseti
donde proceden a la demora de un sujeto de 28 años de edad, ya que, conforme a
las primeras averiguaciones, el mismo tendría una prohibición de acercamiento
hacia su madre.
El demorado fue trasladado a la Comisaría
jurisdiccional donde se prosigue con los tramites que corresponden.