La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

En horas de la madrugada de hoy 01-10-25,
efectivos policiales dependientes del departamento de distritos policiales y
unidades operativas y del grupo de respuesta inmediata motorizada, en
diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.
El primero de los procedimientos lo realizaron,
cerca de las 00.30 horas, cuando efectivos del comando patrullas, encontrándose
en inmediaciones de Calle Don Bosco y Costanera General San Martín, cuando
demoraron a un joven –mayor de edad-, que se encontraba visualizado los
vehículos estacionados, quien al ser abordado no poseía documento de Identidad
y conforme a las primeras averiguaciones el mismo poseía antecedentes por
delitos contra la propiedad.
De igual forma, cerca de las 01.30 horas,
efectivos policiales del –G.R.I.M. IV-, en inmediaciones de calles Madrid entre
Sicilia y Argerich, visualizan a un sujeto circulando de a pie, quien observaba
el interior de un vehículo estacionado en la playa de estacionamiento y al
consultar su presencia en el lugar, no supo justificar su presencia ni
accionar, además conforme a las primeras averiguaciones, registraba
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
Así mismo, alrededor de las 02.30 horas,
policías del –G.R.I.M. II-, tras ser alertados por el sistema integral de
seguridad 911, procedieron a la demora de un joven de 34 años de edad, el cual
por calle Juan José Paso al 2000 habría estado ocasionando disturbio en la vía
pública.
Los demorados fueron trasladados a las distintas comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.