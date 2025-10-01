miércoles, 1 de octubre de 2025

La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

En horas de la madrugada de hoy 01-10-25, efectivos policiales dependientes del departamento de distritos policiales y unidades operativas y del grupo de respuesta inmediata motorizada, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 00.30 horas, cuando efectivos del comando patrullas, encontrándose en inmediaciones de Calle Don Bosco y Costanera General San Martín, cuando demoraron a un joven –mayor de edad-, que se encontraba visualizado los vehículos estacionados, quien al ser abordado no poseía documento de Identidad y conforme a las primeras averiguaciones el mismo poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

De igual forma, cerca de las 01.30 horas, efectivos policiales del –G.R.I.M. IV-, en inmediaciones de calles Madrid entre Sicilia y Argerich, visualizan a un sujeto circulando de a pie, quien observaba el interior de un vehículo estacionado en la playa de estacionamiento y al consultar su presencia en el lugar, no supo justificar su presencia ni accionar, además conforme a las primeras averiguaciones, registraba antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Así mismo, alrededor de las 02.30 horas, policías del –G.R.I.M. II-, tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, procedieron a la demora de un joven de 34 años de edad, el cual por calle Juan José Paso al 2000 habría estado ocasionando disturbio en la vía pública.

Los demorados fueron trasladados a las distintas comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.