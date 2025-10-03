viernes, 3 de octubre de 2025

La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Unión: Hay un detenido y elementos secuestrados

En la jornada de ayer 02-10-25, efectivos policiales de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en el marco de sus labores específicas, tras diligenciar una orden de allanamiento en el barrio Unión, desbarataron un “kiosco” de estupefacientes, hallaron y secuestraron dosis de cocaína, recortes varios, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, entre otras cosas, además procedieron a la detención de un hombre.

Los distintos trabajos de investigación desplegados llevó a los  efectivos a diligenciar una orden de allanamiento, para lo cual contaron con la valiosa colaboración de personal de la División Policía de -P.A.R.-, en un domicilio ubicado por Av. Maipú y calle Goya, lugar donde hallaron y secuestraron 49 envoltorios conteniendo en su interior sustancia en polvo de color blanco que realizado el test de orientación arrojo resultado positivo para cocaína con un peso de 5,07 Gramos, recortes varios, anotaciones, balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares, cuatro tarjeta de memoria, un  tarjeta SIM, dinero en efectivo; procediendo a la detención de un hombre de 31 años de edad.

El hombre junto a lo secuestrado fue trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.