La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Unión: Hay un detenido y elementos secuestrados

Los distintos trabajos de
investigación desplegados llevó a los
efectivos a diligenciar una orden de allanamiento, para lo cual contaron
con la valiosa colaboración de personal de la División Policía de -P.A.R.-, en
un domicilio ubicado por Av. Maipú y calle Goya, lugar donde hallaron y
secuestraron 49 envoltorios conteniendo en su interior sustancia en polvo de
color blanco que realizado el test de orientación arrojo resultado positivo
para cocaína con un peso de 5,07 Gramos, recortes varios, anotaciones, balanza
de precisión, cuatro teléfonos celulares, cuatro tarjeta de memoria, un tarjeta SIM, dinero en efectivo; procediendo
a la detención de un hombre de 31 años de edad.
El hombre junto a lo secuestrado fue trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.