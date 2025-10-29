miércoles, 29 de octubre de 2025

La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Santa Lucía

En la mañana de hoy 29-10-25, efectivos policiales de la Dirección de drogas peligrosas y crimen organizado, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración de la autoridad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio Santa Lucia, hallaron y secuestraron 81 dosis de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar una orden de allanamiento, en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Sánchez de Bustamante y Pasaje Verona, para lo cual contaron con la valiosa colaboración de personal de la División Policía de alto riesgo -P.A.R.-, lugar donde hallaron y secuestraron 81 envoltorios de sustancia en polvo de color blanca, el cual tras el correspondiente test, arrojó positivo para cocaína con un peso de 13,5 gramos, el secuestro de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que corresponden.