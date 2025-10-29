La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Santa Lucía

Los distintos trabajos de investigación
desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar una orden de allanamiento, en
un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Sánchez de Bustamante y Pasaje
Verona, para lo cual contaron con la valiosa colaboración de personal de la
División Policía de alto riesgo -P.A.R.-, lugar donde hallaron y secuestraron
81 envoltorios de sustancia en polvo de color blanca, el cual tras el
correspondiente test, arrojó positivo para cocaína con un peso de 13,5 gramos,
el secuestro de teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que corresponden.