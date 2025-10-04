La Policía desbarató un kiosco de drogas en Bella Vista

El diligenciamiento de dicha orden fue realizado en una vivienda ubicada en
el asentamiento del barrio Costa del Paraná de la ciudad de Bella Vista, donde
si bien no se secuestraron cosas de interés a la causa que se investiga,
hallaron treinta envoltorios de una sustancia blanquecina presumiblemente
cocaína, por lo que, en el lugar se hicieron presentes los efectivos de la
Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron
el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para cocaína,
procediendo al secuestro bajo las formalidades legales correspondientes. Cabe
señalar, que el lugar se hizo presente el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic.
Miguel Ángel Leguizamón, quien superviso el procedimiento.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y fueron trasladadas a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.