sábado, 4 de octubre de 2025

La Policía desbarató un kiosco de drogas en Bella Vista

En la jornada de ayer 03-10-25 efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Bella Vista, en colaboración a la unidad fiscal de investigaciones referente a un legajo judicial que se investiga por – supuestas lesiones con el uso de arma de fuego-, diligenciaron una orden de allanamiento donde hallaron “bochitas” de cocaína, desbaratando un kiosco de narcomenudeo.

El diligenciamiento de dicha orden fue realizado en una vivienda ubicada en el asentamiento del barrio Costa del Paraná de la ciudad de Bella Vista, donde si bien no se secuestraron cosas de interés a la causa que se investiga, hallaron treinta envoltorios de una sustancia blanquecina presumiblemente cocaína, por lo que, en el lugar se hicieron presentes los efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para cocaína, procediendo al secuestro bajo las formalidades legales correspondientes. Cabe señalar, que el lugar se hizo presente el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, quien superviso el procedimiento.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y fueron trasladadas a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.