La Policía detuvo la marcha de un camión que transportaba animales vacunos de manera ilegal en Desiderio Sosa

El procedimiento lo realizaron,
cerca de las 22.30horas, cuando encontrándose por Ruta Nacional N°14, divisan a
un camión jaula –marca Mercedes Benz-, cuyo conductor al advertir la presencia
policial evade el control, por lo que se inicia una persecución controlada,
logrando darle alcance en inmediaciones de Gobernador Virasoro, y al
inspeccionar a los vacunos, se trataría de 31 bovinos, y al verificar las
documentaciones se constató que presentaba irregularidades, que las marcas
estampadas no coincidían con las documentaciones.
Ante tal circunstancia, se puso
en conocimiento de la autoridad fiscal rural en turno, procediendo al secuestro
preventivo del rodado, animales y a la demora del conductor de 29 años de edad.
Posteriormente se hizo presente
en la citada dependencia, el encargado de una firma ganadera, acreditando la
propiedad de 28 vacunos, y aduciendo un error en la guía, sin embargo, los tres
restantes no pudo acreditar, no obstante se labró la infracción contravencional
que corresponde.
Al respecto, en la citada
dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.