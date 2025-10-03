viernes, 3 de octubre de 2025

La Policía detuvo la marcha de un camión que transportaba animales vacunos de manera ilegal en Desiderio Sosa

En horas de la noche del miércoles 01-10-25, efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad rural y ecológica de Desiderio Sosa, en momentos en que realizaban sus labores específicas de prevención, tras una persecución, detuvieron la marcha de un camión que transportaba animales vacunos de manera ilegal.

El procedimiento lo realizaron, cerca de las 22.30horas, cuando encontrándose por Ruta Nacional N°14, divisan a un camión jaula –marca Mercedes Benz-, cuyo conductor al advertir la presencia policial evade el control, por lo que se inicia una persecución controlada, logrando darle alcance en inmediaciones de Gobernador Virasoro, y al inspeccionar a los vacunos, se trataría de 31 bovinos, y al verificar las documentaciones se constató que presentaba irregularidades, que las marcas estampadas no coincidían con las documentaciones.

Ante tal circunstancia, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal rural en turno, procediendo al secuestro preventivo del rodado, animales y a la demora del conductor de 29 años de edad.

Posteriormente se hizo presente en la citada dependencia, el encargado de una firma ganadera, acreditando la propiedad de 28 vacunos, y aduciendo un error en la guía, sin embargo, los tres restantes no pudo acreditar, no obstante se labró la infracción contravencional que corresponde.

Al respecto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.