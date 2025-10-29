miércoles, 29 de octubre de 2025

La Policía dictó una charla informativa referente a los sumarios administrativos e información sumaría a distintos profesionales que componen la fuerza

En la mañana de ayer 28-10-25, en el Circulo de Oficiales de la Policía de Corrientes, ubicado por Avenida Ayacucho al 3200, se dictó una capacitación sobre Sumarios Administrativos e Información Sumaria, a cargo de los asesores de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, conformado por el Crio. Insp. Dr. Luis Barrios, la Subcomisario Dra. Ángeles Casuso y Subcomisario Walter Fernández la cual fue destinada a los distintos instructores, secretarios y abogados de la fuerza que dependen de la dirección.

El objetivo fue aunar criterios de trabajo a fin de redactar una guía práctica respetando el debido proceso y los derechos humanos.

Y conto con la presencia del Crio. General Lic. José Mario Galarza quien se encuentra a cargo de la citada dirección, además, también estuvo presente el Crio. Mayor Dr. Pedro Zaracho, quienes dirigieron sus palabras a los presentes.