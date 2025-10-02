La Policía intensifica la búsqueda del hombre que está desaparecido en San Miguel

GRAN DESPLIEGUE
Efectivos policiales de la de la
Unidad Regional N°6 Ituzaingo, de la Comisaría de Distrito San Miguel, de la
Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Caa Cati, del Grupo de Tareas
Operacionales G.T.O de Ituzaingo, de la Dirección de Drones y División Canes de
la ciudad Capital, juntamente con la Unidad Fiscal de Investigación
interviniente, con el acompañamiento de Bomberos Voluntarios y ciudadanos que
se sumaron a los despliegues, se encuentran trabajando intensamente con
distintas diligencias y tareas, a fin de localizar a un hombre identificado
como Valenzuela Servando de 50 años de edad.
Es por ello, que
independientemente de esta labor que ésta realizando la Policía, se solicita la
colaboración a los distintos medios periodísticos; a la población en general y
muy particularmente a aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y que
ayuden a lograr encontrar a este hombre, lo puedan hacer ante el Sistema
Integral de Seguridad 911 o bien al número gratuito 101 de emergencia policial
en el interior, como así también a la dependencia policial más cercana a su
domicilio.
Al respecto, se continúan con las
diligencias correspondientes, en la citada comisaria tomando intervención la
Unidad Fiscal en turno.