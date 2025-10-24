viernes, 24 de octubre de 2025

La Policía puso en marcha un dispositivo especial de seguridad por la XX° Peregrinación del Servicio Penitenciario Provincial hacia Itatí

En el marco de la “XXº Peregrinación del Personal Penitenciario Provincial a pie hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí”, bajo el lema “CON MARÍA, PEREGRINOS DE ESPERANZA”, la Policía de Corrientes lleva adelante un dispositivo especial de seguridad con el acompañamiento del Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Seguridad.

El operativo se desarrollará durante los días viernes 24 y sábado 25 de octubre, con motivo de las actividades religiosas y conmemorativas del Día del Agente Penitenciario, previéndose una importante participación de personal penitenciario, familiares y fieles que se suman a esta tradicional manifestación de fe.

En la jornada de hoy, viernes 24 de octubre, los peregrinos penitenciarios partieron desde la intersección de la Ruta Nacional Nº12 y la Ruta Provincial Nº43, contando con el acompañamiento permanente de efectivos policiales que ya se encuentran en tránsito y desplegados a lo largo del recorrido, brindando seguridad vial y prevención durante toda la marcha hacia la localidad de Itatí.

El dispositivo comprende la presencia de móviles, patrullas motorizadas y controles fijos y móviles, dispuestos estratégicamente sobre la Ruta Nacional Nº12 y rutas provinciales de conexión, para garantizar el orden, la seguridad vial y la asistencia a los peregrinos y conductores.

Asimismo, se coordina el trabajo con otras instituciones y organismos, entre ellos Gendarmería Nacional, Defensa Civil, Vialidad Provincial, DPEC, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, las municipalidades de Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria y el Ministerio de Salud Pública, entre otros.

La Policía de Corrientes recuerda a los conductores y transportistas circular con prudencia, respetar las indicaciones del personal policial y extremar las medidas de seguridad durante el paso de la peregrinación, a fin de evitar siniestros y contribuir al normal desarrollo de este importante evento religioso.