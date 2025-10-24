La Policía puso en marcha un dispositivo especial de seguridad por la XX° Peregrinación del Servicio Penitenciario Provincial hacia Itatí

El operativo se
desarrollará durante los días viernes 24 y sábado 25 de octubre, con motivo de
las actividades religiosas y conmemorativas del Día del Agente Penitenciario,
previéndose una importante participación de personal penitenciario, familiares
y fieles que se suman a esta tradicional manifestación de fe.
En la jornada de hoy,
viernes 24 de octubre, los peregrinos penitenciarios partieron desde la
intersección de la Ruta Nacional Nº12 y la Ruta Provincial Nº43, contando con
el acompañamiento permanente de efectivos policiales que ya se encuentran en
tránsito y desplegados a lo largo del recorrido, brindando seguridad vial y
prevención durante toda la marcha hacia la localidad de Itatí.
El dispositivo comprende
la presencia de móviles, patrullas motorizadas y controles fijos y móviles,
dispuestos estratégicamente sobre la Ruta Nacional Nº12 y rutas provinciales de
conexión, para garantizar el orden, la seguridad vial y la asistencia a los
peregrinos y conductores.
Asimismo, se coordina el
trabajo con otras instituciones y organismos, entre ellos Gendarmería Nacional,
Defensa Civil, Vialidad Provincial, DPEC, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja
Argentina, las municipalidades de Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la
Patria y el Ministerio de Salud Pública, entre otros.
La Policía de Corrientes
recuerda a los conductores y transportistas circular con prudencia, respetar
las indicaciones del personal policial y extremar las medidas de seguridad
durante el paso de la peregrinación, a fin de evitar siniestros y contribuir al
normal desarrollo de este importante evento religioso.