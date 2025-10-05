domingo, 5 de octubre de 2025

La Policía realizó un operativo de control vehicular e identificación de personas en Jurisdicción de la Comisaria 17°

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la mañana de hoy 05-10-25 efectivos Policiales de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de su dependencia y zonas aledañas.

Los operativos planificados, dieron inicio alrededor de las 10:30 horas, extendiéndose hasta pasadas las 11:30 horas aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la identificación de varias personas para averiguación de sus antecedentes y al control de los diferentes rodados en los que circulaban.

Posteriormente en la citada dependencia se continuaron con las diligencias de rigor.