La Policía realizó un operativo de control vehicular e identificación de personas en Jurisdicción de la Comisaria 17°

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la mañana de hoy 05-10-25 efectivos Policiales de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de su dependencia y zonas aledañas.
Los operativos planificados, dieron inicio
alrededor de las 10:30 horas, extendiéndose hasta pasadas las 11:30 horas
aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la identificación de varias
personas para averiguación de sus antecedentes y al control de los diferentes
rodados en los que circulaban.
Posteriormente en la citada dependencia se
continuaron con las diligencias de rigor.