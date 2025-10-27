La Policía recuperó dos motocicletas recientemente sustraídas

En horas de la madrugada de hoy 27-10-25, efectivos policiales de la Comisaría Octava urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, hallaron y secuestraron dos motocicletas abandonadas, las cuales habrían sido sustraídas recientemente.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando cerca de las 04.00 horas, verificaron en inmediaciones de
Avenida Montecarlo y Ombú, lugar donde hallaron dos motocicletas -marca Motomel
110 y Keller-, los cuales habrían sido abandonados por los presuntos autores al
verse cercado por los efectivos, y que conforme a las averiguaciones
correspondientes resultó que habrían sido sustraídas del interior de un
inmueble, minutos antes.
Las motocicletas recuperadas fueron puestos a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.