lunes, 27 de octubre de 2025

La Policía recuperó dos motocicletas recientemente sustraídas

En horas de la madrugada de hoy 27-10-25, efectivos policiales de la Comisaría Octava urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, hallaron y secuestraron dos motocicletas abandonadas, las cuales habrían sido sustraídas recientemente.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de las 04.00 horas, verificaron en inmediaciones de Avenida Montecarlo y Ombú, lugar donde hallaron dos motocicletas -marca Motomel 110 y Keller-, los cuales habrían sido abandonados por los presuntos autores al verse cercado por los efectivos, y que conforme a las averiguaciones correspondientes resultó que habrían sido sustraídas del interior de un inmueble, minutos antes.

Las motocicletas recuperadas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.