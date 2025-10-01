La Policía recuperó un celular recientemente sustraído

En la fecha de hoy 01-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Vigésima Primera Urbana, luego de ser alertados, tras un rápido y eficaz accionar lograron recuperar un teléfono celular recientemente sustraído.
El procedimiento fue
realizado en la jurisdicción de la citada dependencia, cuando luego de tomar
conocimiento del hecho delictivo, desplegaron tareas de búsqueda logrando
hallar y recuperar un celular – marca Iphone 12-, que fue recientemente
sustraído.
El celular recuperado fue llevado a la citada dependencia donde se continuaron con los tramites de rigor.