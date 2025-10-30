La Policía recuperó un costoso celular, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron cerca de las
18.00horas, cuando tomaron conocimiento de la sustracción de un teléfono
celular –marca Iphone 12-, en inmediaciones de calles Lavalle entre Lisandro
Segovia y Mendoza, ante lo cual se dirigen de inmediato al lugar y con la
colaboración de la víctima –mujer mayor de edad-, brindando las características
del presunto autor y la geolocalización del aparato.
En ese marco, tras un importante despliegue y
rápido accionar los llevó hasta el Barrio Los pescadores en la vecina Provincia
del Chaco, lugar donde finalmente localizaron al presunto autor del hecho, un
hombre de 30 años de edad, hallando entre sus pertenencias el teléfono celular
recientemente sustraído, posteriormente y tras las averiguaciones
correspondientes resultó que el mismo contaría con antecedentes policiales por
delitos contra la propiedad.
Los hombres junto al teléfono recuperado fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la
Comisaría tercera urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.