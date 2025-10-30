jueves, 30 de octubre de 2025

La Policía recuperó un costoso celular, hay un demorado

En horas de la tarde de ayer 29-10-25, efectivos policiales de la unidad especial anti arrebato, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, en un rápido e importante despliegue lograron recuperar un teléfono celular de alta gama y demoró al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 18.00horas, cuando tomaron conocimiento de la sustracción de un teléfono celular –marca Iphone 12-, en inmediaciones de calles Lavalle entre Lisandro Segovia y Mendoza, ante lo cual se dirigen de inmediato al lugar y con la colaboración de la víctima –mujer mayor de edad-, brindando las características del presunto autor y la geolocalización del aparato.

En ese marco, tras un importante despliegue y rápido accionar los llevó hasta el Barrio Los pescadores en la vecina Provincia del Chaco, lugar donde finalmente localizaron al presunto autor del hecho, un hombre de 30 años de edad, hallando entre sus pertenencias el teléfono celular recientemente sustraído, posteriormente y tras las averiguaciones correspondientes resultó que el mismo contaría con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Los hombres junto al teléfono recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la Comisaría tercera urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.