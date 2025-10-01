La Policía recuperó una desmalezadora robada

En la noche de ayer 30-09-25,
efectivos policiales de la Comisaria Séptima Urbana realizando recorridas en
prevención de ilícitos e identificación de personas en inmediaciones del barrio
La Chola, secuestraron una desmalezadora de dudosa procedencia, la cual
posteriormente resultó haber sido denunciada como sustraída.
El procedimiento fue realizado
cerca de las 20:00 horas, cuando los citados efectivos se hallaban por calle
Argentina, donde divisaron a una persona de a pie transportando una cortadora
de césped y quien al notar la presencia policial emprendió su huida hacia los
pasillos del mencionado barrio, abandonando en la vía pública el elemento, el
cual fue preventivamente secuestrado; posteriormente y tras las
correspondientes averiguaciones resultó que el mismo fue denunciado como
sustraído.
La desmalezadora recuperada fue trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes.