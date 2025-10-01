miércoles, 1 de octubre de 2025

La Policía recuperó una desmalezadora robada

En la noche de ayer 30-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Séptima Urbana realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas en inmediaciones del barrio La Chola, secuestraron una desmalezadora de dudosa procedencia, la cual posteriormente resultó haber sido denunciada como sustraída.

El procedimiento fue realizado cerca de las 20:00 horas, cuando los citados efectivos se hallaban por calle Argentina, donde divisaron a una persona de a pie transportando una cortadora de césped y quien al notar la presencia policial emprendió su huida hacia los pasillos del mencionado barrio, abandonando en la vía pública el elemento, el cual fue preventivamente secuestrado; posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones resultó que el mismo fue denunciado como sustraído.

La desmalezadora recuperada fue trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes.