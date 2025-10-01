miércoles, 1 de octubre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada de hoy 01-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Sexta Urbana en relación a un legajo de investigación por – supuesto hurto calificado-, luego de haber realizado amplias tareas investigativas, lograron recuperar una motocicleta que fue denunciada como sustraída.

En la víspera un hombre -mayor de edad- denuncio la sustracción de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.-, por lo que los citados efectivos realizaron trabajos de investigación y hallándose por calles Rafael Obligado y 19 de mayo, divisaron a dos personas a bordo un rodado con similares características, quienes al percatarse de la presencia policial, abandonan la motocicleta en la vía pública, huyendo hacia los pasillos de las inmediaciones, por lo que se procedió al secuestro preventivo de la misma; posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, resultó ser el ciclomotor denunciado como sustraído. Además, se continúan con los trabajos de investigación a fin de poder identificar y aprehender a los supuestos autores del hecho.

El rodado recuperado fue puesto a disposición de la unidad fiscal interviniente y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.