La Policía recuperó una motocicleta robada

En la víspera un hombre -mayor de
edad- denuncio la sustracción de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.-,
por lo que los citados efectivos realizaron trabajos de investigación y
hallándose por calles Rafael Obligado y 19 de mayo, divisaron a dos personas a
bordo un rodado con similares características, quienes al percatarse de la
presencia policial, abandonan la motocicleta en la vía pública, huyendo hacia
los pasillos de las inmediaciones, por lo que se procedió al secuestro
preventivo de la misma; posteriormente y tras las correspondientes
averiguaciones, resultó ser el ciclomotor denunciado como sustraído. Además, se
continúan con los trabajos de investigación a fin de poder identificar y
aprehender a los supuestos autores del hecho.
El rodado recuperado fue puesto a
disposición de la unidad fiscal interviniente y trasladado a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.