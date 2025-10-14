La Policía recuperó una motocicleta robada

Cerca del mediodía de ayer 13-10-25 personal policial dependiente de la Comisaría Octava urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención, observaron por calles Francia y Pitágoras una motocicleta -marca Honda Wave- estacionada, aparentemente sin ocupantes a la vista.
Posteriormente, los uniformados llevaron adelante
las primeras averiguaciones sobre la procedencia del rodado, logrando de esta
manera determinar que el mismo posee pedido de secuestro por haber sido
denunciado como sustraída en el año 2024.
Al respecto, la motocicleta secuestrada fue
puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la mencionada Comisaría
a fin de continuar con los trámites correspondientes.