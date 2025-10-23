La Policía recuperó una motocicleta robada

En la tarde de ayer 22-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Novena Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones en relación a un legajo judicial que se investiga por – supuesto Hurto Simple-, tras haber realizado diversas labores investigativas, lograron recuperar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.
El procedimiento fue realizado pasadas las
16:30horas, luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento del
ilícito, por lo que realizaron tareas pertinentes al caso, logrando por Avenida
Maipú y calle Goya, visualizar a una motocicleta – marca Zanella ZB 110cc.-
abandonada en la vía pública, procediendo a su secuestro preventivo.
Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, resulto ser el
rodado denunciado como sustraído.
La motocicleta fue puesta a disposición de la justifica, siendo trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.