jueves, 23 de octubre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta robada

En la tarde de ayer 22-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Novena Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones en relación a un legajo judicial que se investiga por – supuesto Hurto Simple-, tras haber realizado diversas labores investigativas, lograron recuperar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.

El procedimiento fue realizado pasadas las 16:30horas, luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento del ilícito, por lo que realizaron tareas pertinentes al caso, logrando por Avenida Maipú y calle Goya, visualizar a una motocicleta – marca Zanella ZB 110cc.- abandonada en la vía pública, procediendo a su secuestro preventivo. Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, resulto ser el rodado denunciado como sustraído.

La motocicleta fue puesta a disposición de la justifica, siendo trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.