La Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Novena Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de
forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con observación
de cámaras de seguridad existentes y tras un amplio rastrillaje por distintas
zonas, posibilitó recuperar en intercesión de Avenida Maipú y calle Goya,
abandonada en la vía pública, una motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110
c.c-, la cual según sus características seria lña denunciada como sustraída
recientemente.
Lo recuperado fue trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.