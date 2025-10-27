La Policía recuperó una motocicleta robada

Hoy 27-10-28, personal policial dependientes de la Unidad Especial Antiarrebato, en el marco investigativo en relación a un hecho delictivo –supuesto hurto- lograron recuperar una motocicleta denunciada como sustraída recientemente. El presunto autor se encuentra identificado.
El procedimiento, lo concretaron los mencionados
efectivos en zonas del barrio Ongay de esta ciudad, lugar donde observaron a un
hombre quien trasladaba una motocicleta –marca Yamaha FZ- con similares
características a la denunciada como sustraída y quien al notar la presencia
policial emprende su huida y arroja el rodado en la vía pública.
Por tal motivo, procedieron al secuestro del
mismo, el cual, según las primeras averiguaciones realizadas se determinó que
efectivamente se trataría de la misma sustraída momentos antes, por lo que fue
puesta a disposición de la justicia y traslada hasta la comisaría 3ra donde se
llevan adelante las diligencias del caso.