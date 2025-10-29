miércoles, 29 de octubre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaria Décimo Octava Urbana junto a sus pares de la Comisaria Octava Urbana realizaron un operativo de control vehicular e identificación de personas, logrando en la oportunidad recuperar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.

Los distintos trabajos de prevención, llevo a los citados efectivos a realizar un operativo en conjunto, logrando hallar y recuperar una motocicleta – Honda Wave 110cc.-, la cual tras las primeras averiguaciones, resulto ser la sustraída.

El rodado recuperado fue puesto a disposición de la unidad fiscal interviniente y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.  