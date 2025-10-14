La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

En la jornada de ayer 13-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Decimo Segunda Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal Interviniente referente a un legajo judicial que se investiga, tras haber realizado diferentes investigaciones, lograron hallar y recuperar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída, además, aprehendieron a un joven sindicado como supuesto autor del hecho delictivo.
El procedimiento fue realizado en inmediaciones
del asentamiento de la jurisdicción, donde en uno de los pasillos,
aprehendieron e identificaron a un joven – alias Bebecho, de 23 años de edad-,
como así también procedieron al secuestro de la motocicleta – marca QU 110cc-
la cual guardaría relación con el hecho.
El rodado recuperado junto al aprehendido fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, siendo trasladados a la citada dependencia donde se continuaron con los tramites de rigor.