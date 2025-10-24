viernes, 24 de octubre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Quinta Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron la aprehensión del presunto autor y el recupero una motocicleta que habría sido denunciada como sustraída.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, lo que posibilitó identificar, localizar y aprehender al presunto autor, un hombre mayor de edad, además hallaron y secuestraron una motocicleta -marca Honda modelo Biz 125c.c- la cual sería de interés para el hecho que se investiga.

El aprehendido y lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.