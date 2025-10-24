La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Quinta Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron la aprehensión del presunto autor y el recupero una motocicleta que habría sido denunciada como sustraída.
El procedimiento lo
realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar
delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de
investigación, lo que posibilitó identificar, localizar y aprehender al
presunto autor, un hombre mayor de edad, además hallaron y secuestraron una
motocicleta -marca Honda modelo Biz 125c.c- la cual sería de interés para el
hecho que se investiga.
El aprehendido y lo
secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se
prosigue con los trámites que corresponden.