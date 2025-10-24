viernes, 24 de octubre de 2025

La Policía secuestró plantines de marihuana

En horas del mediodía de ayer 23-10-25, efectivos policiales dependientes del grupo GRIM IV, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, fueron alertados sobre una mujer que solicitaba presencia policial en su domicilio ubicado por calle Malvones, manifestando que habría sido agredida por su ex pareja.

Por tal motivo, con la premuera del caso, los efectivos se dirigieron hasta el domicilio, donde se entrevistaron con la víctima, quien además solicito a los mismos que observaran en el interior del patio la presencia de tres plantas tipos arbustos, los cuales a simple vista se tratarían de plantines de marihuana.

Por ello, y por disposición de las autoridades judiciales se procedió al secuestro preventivo de los mismo y además se solicitó la presencia de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes efectuaron en correspondiente test orientativo el cual arrojo positivo para Cannabis-sativa.

Asimismo, continuando con las tareas correspondientes del caso, se procedió a la demora de la ex pareja de la mujer quien, junto con lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la comisaria jurisdiccional, donde se llevan adelante los tramites al respecto.