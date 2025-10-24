La Policía secuestró plantines de marihuana

Por tal motivo, con la premuera del caso, los
efectivos se dirigieron hasta el domicilio, donde se entrevistaron con la
víctima, quien además solicito a los mismos que observaran en el interior del
patio la presencia de tres plantas tipos arbustos, los cuales a simple vista se
tratarían de plantines de marihuana.
Por ello, y por disposición de las autoridades
judiciales se procedió al secuestro preventivo de los mismo y además se
solicitó la presencia de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas
y Crimen Organizado, quienes efectuaron en correspondiente test orientativo el
cual arrojo positivo para Cannabis-sativa.
Asimismo, continuando con las tareas
correspondientes del caso, se procedió a la demora de la ex pareja de la mujer
quien, junto con lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y
trasladado hasta la comisaria jurisdiccional, donde se llevan adelante los
tramites al respecto.